Milano: Granelli, dopo anni di abbandono in via Bolla si dice alt a illegalità e degrado (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un lavoro sinergico - prosegue Granelli - in comune con il Municipio 8, con Pierfrancesco Maran e Lamberto Bertolè. Bloccare l’illegalità, questo è stato fatto oggi, e per farlo c’è bisogno dell’intervento delle Forze di Polizia, della messa in sicurezza dei luoghi, delle risposte ai bisogni dei minori, di un progetto e investimento per riqualificare. Per bloccare l'illegalità e superare il degrado non basta l'operazione muscolare di un giorno, ma un intenso lavoro prima e dopo: è quello che abbiamo fatto in porto di mare, all'ex macello, in via Vaiano Valle, e altri luoghi dove la città sta tornando. Altri hanno tollerato la situazione per lunghi anni. Non possiamo però evitare di chiederci perché si è arrivati a questo punto e cosa dobbiamo fare per evitare che nuovamente ci si ritrovi qui: curare i quartieri popolari, con la manutenzione e togliendo il degrado, introducendo i custodi, le ristrutturazioni e le assegnazioni". "In via Bolla - ricorda - le occupazioni sono continuate ininterrottamente per anni, fino a poche settimane fa. Nelle case popolari del Comune gestite da MM, pur non senza problemi che ogni giorno devono essere affrontati, nel 2014 e 2015 avvenivano 700 tentativi di occupazione all'anno; nel 2021 e 2022 i tentativi sono stati solamente 70 all’anno: 10 volte di meno. E la differenza si vede anche in via Bolla, da una parte il disastro delle occupazioni, dall’altra un quartiere dignitoso". "Noi vogliamo che in tutte le case popolari si viva meglio, nel rispetto delle regole, e questo è l’impegno del Comune di Milano, insieme a tutti coloro che ci stanno. Oggi il passo è decisivo e condiviso, dobbiamo continuare per il bene dei nostri cittadini, per i loro diritti. Da loro, con fermezza, dobbiamo esigere il rispetto delle regole", conclude Granelli. (Com)