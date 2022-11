Piemonte: il presidente Cirio incontra il nuovo Governo a Roma per affrontare i dossier regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Piemonte Alberto Cirio ieri ha incontrato i nuovi membri del Governo per affrontare i dossier prioritari della Regione. Il primo incontro è stato con il ministro degli Affari regionali Roberto Calderoli con cui Cirio ha voluto rilanciare la richiesta di autonomia differenziata del Piemonte. Il ministro Calderoli ha comunicato che nelle prossime settimane ha intenzione di portare in Consiglio dei ministri la legge quadro da far approvare in Parlamento. Poi è stata la volta del ministro della Salute Orazio Schillaci con cui è stato discusso lo stato di attuazione dei principali progetti di edilizia sanitaria, con particolare attenzione al Parco della Salute di Torino e alla Città della Salute di Novara. (segue) (Rpi)