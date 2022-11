Piemonte: il presidente Cirio incontra il nuovo Governo a Roma per affrontare i dossier regionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Successivamente Cirio ha incontrato il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, per fare il punto della situazione sulla Tav, l'Asti-Cuneo, il Tunnel del Tenda, il Terzo Valico e altre opere strategiche per la Regione. Infine, il presidente Cirio ha incontrato il ministro per lo Sviluppo Economico Adolfo Urso con cui ha condiviso i progetti bandiera strategici per il Piemonte sul Pnrr e poi il ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrilo, con cui Cirio ha fatto il punto sull'avvio a Santena della scuola di Alta formazione dedicata ai futuri amministratori. "Ringrazio i Ministri per aver immediatamente dedicato attenzione al Piemonte - ha sottolineato il presidente Cirio -. Ora pronti a lavorare insieme per dare al più presto risposte ai nostri cittadini, alle imprese e ai nostri Enti locali sulle priorità per affrontare il futuro", ha concluso. (Rpi)