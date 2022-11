Vaticano: Papa Francesco è partito per il Bahrein

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha avuto inizio questa mattina il 39esimo Viaggio apostolico internazionale di papa Francesco che si reca nel Regno del Bahrein in occasione del "Bahrain Forum for Dialogue: East and West for Human Coexistence". Prima di lasciare Casa Santa Marta, il Santo Padre ha incontrato tre famiglie di rifugiati dall'Ucraina, ospitati da famiglie italiane, accompagnati dal cardinale Konrad Krajewski, prefetto del dicastero per la Carità. Si tratta della moglie di un sacerdote ortodosso, con due figli con sé, uno di 18 anni e una di 14 anni, dalla regione di Kropyvnytskyi, a 150 chilometri da Mykolaiv, mentre il marito con il figlio maggiorenne sono rimasti in Ucraina; di una mamma di 30 anni con due figlie di 4 e 7 anni scappate dalla regione di Zaporizhzhia, parzialmente occupata; e di una donna di 53 anni con un figlio di 13 anni, con disabilità grave, e la mamma di 73 anni, da Kyiv. Quindi si è trasferito in auto all'aeroporto Internazionale di Fiumicino da dove, alle ore 9:45, a bordo di un A330 di Ita Airways, è partito alla volta di Awali. L'atterraggio alla Sakhir Air Base di Awali è previsto per le ore 16:45, 14:45 ora di Roma. (segue) (Civ)