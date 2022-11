Vaticano: Papa Francesco è partito per il Bahrein (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 39esimo viaggio Apostolico avrà tra i suoi temi soprattutto la guerra in Ucraina: la Santa Sede nelle ultime settimane ha moltiplicato gli sforzi per giungere ad un cessate il fuoco che possa agevolare negoziati concreti che mettano fine alle ostilità. Dall'inizio del conflitto la diplomazia vaticana ha provato a mediare tra le parti, ma ora l'opera appare centrale rispetto ad una comunità internazionale, soprattutto occidentale, che appare inerme e che non gode delle simpatie di Vladimir Putin. (Civ)