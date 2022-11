Roma: due arresti per detenzione e spaccio di stupefacenti a Civitavecchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due uomini sono stati arrestati a Civitavecchia per detenzione e spaccio di stupefacenti. I due giovani, un 27enne e un 23enne del posto, sono stati arrestati dai carabinieri di Civitavecchia dopo essere stati trovati in possesso di, rispettivamente, 60 grammi di hashish e del denaro contante. I militari erano stati insospettiti da uno scambio avvenuto tra i due soggetti mentre erano a bordo di un'auto. Controllate le abitazioni dei due uomini i militari hanno rinvenuto 3,2 chili di hashish in una scatola delle scarpe nella casa del 23enne, insieme a un bilancino elettronico di precisione e del materiale utile al confezionamento delle dosi. (Rer)