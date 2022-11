Spagna: Garamendi (Ceoe), salari possono aumentare ma non in linea con l'inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Confederazione spagnola delle organizzazioni imprenditoriali (Ceoe) non afferma che i salari non devono aumentare ma che non possono farlo in linea con l'inflazione. Lo ha detto il presidente dell'associazione, Antonio Garamendi, in alcune dichiarazioni rilasciate a "Rne" nel commentare le mobilitazioni indette oggi dai sindacati per chiedere agli imprenditori miglioramenti retributivi. Garamendi ha assicurato che, nonostante le proteste sindacali siano "legittime", non è d'accordo con il loro approccio perché la contrattazione collettiva "sta funzionando", anche se non è stato possibile firmare un accordo globale come in altre occasioni. Alla domanda sull'aumento del salario minimo interprofessionale (Smi) il leader degli imprenditori ha affermato che si tratta di una questione che di solito viene affrontata a dicembre e, pertanto, in questo momento è "prematuro" discuterne. In ogni caso, Garamendi ha ricordato che la fissazione del Smi è una "facoltà" del governo previa consultazione delle parti sociali. (Spm)