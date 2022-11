Libano: quattro persone arrestate dopo tentata rapina in banca nella periferia di Beirut

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro persone sono state arrestate durante la notte dopo aver fatto irruzione, ieri, in una filiale di Crédit Libanais a Hazmieh, nella periferia della capitale libanese Beirut, chiedendo la restituzione dei fondi depositati presso la banca. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa libanese “Nna”. Gli impiegati della banca, tenuti in ostaggio fino a tarda sera all'interno della filiale, sono stati liberati grazie all’intervento delle forze di sicurezza. Ieri, l’avvocato e attivista Rami Olleik ha identificato due correntisti assalitori come Ibrahim Baydoun e Ali Sahili e uno dei due è stato visto impugnare una pistola e una bottiglia piena di benzina. Il collettivo dell'Unione dei correntisti aveva indicato in un tweet che uno degli uomini era un militare delle forze armate libanesi in pensione. Secondo alcuni testimoni, i correntisti erano ancora asserragliati all’interno della banca alle 19:00 (ora locale) di ieri dopo aver versato benzina all’interno dei locali della filiale e preparato sei bombe molotov. Dall'ottobre 2019 milioni di libanesi hanno visto gradualmente limitare l'accesso al proprio conto bancario, mentre la valuta locale è stata svalutata di quasi il 90 per cento. Diverse persone hanno preso d'assalto le banche per reclamare i loro risparmi negli ultimi mesi. (Lib)