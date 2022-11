Sicurezza: Piantedosi, complimenti a Polizia Stato per operazione Cerignola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Complimenti alla Polizia di Stato per l’operazione condotta a Cerignola con il coordinamento della locale Procura che ha portato all’individuazione di alcuni soggetti ritenuti responsabili di assalti a furgoni portavalori". Lo dichiara in una nota il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, sottolineando "l’impegno straordinario di magistratura e Forze di polizia in tutta la provincia foggiana per contrastare l’aggressione criminale e ripristinare la legalità, dando una forte risposta alle richieste di sicurezza delle comunità locali".(Com)