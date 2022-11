Credito: Bnp Paribas, nel terzo trimestre 2022 utile netto a 2,76 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel terzo trimestre del 2022 il gruppo bancario francese Bnp Paribas ha realizzato un utile netto di 2,76 miliardi di euro, il 10,3 per cento su base annua. È quanto si legge in un comunicato. Dall'inizio dell'anno Bnp Paribas ha registrato un utile netto di 8,04 miliardi di euro (+12 per cento). "Forte del suo modello, il gruppo realizza risultati solidi nel terzo trimestre", ha affermato nella nota il direttore generale Laurent Bonnafé. (Frp)