Governo: Della Vedova (Più Europa), nostra opposizione non pregiudiziale ma radicale

sottosegretario agli Esteri

21 luglio 2021

- "Quello che presentiamo oggi è l'esempio dell'opposizione che vogliamo fare in questa legislatura per costruire una alternativa alla destra. La nostra sarà una opposizione europeista, liberale sui temi economici e libertaria. Una opposizione non pregiudiziale, ma radicale rispetto alla direzione che la destra ha preannunciato e che sta prontamente intraprendendo". Lo ha detto il deputato e segretario nazionale di Più Europa, Benedetto Della Vedova, nel corso di una conferenza stampa alla Camera per la presentazione di sette proposte di legge sui diritti civili e sulle libertà individuali. (Rin)