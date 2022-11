Lombardia: Buscemi, destra e sinistra sono alternative, no soluzioni incomprensibili a cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dovrebbe essere chiaro ormai: destra e sinistra sono e devono essere alternative. Nelle proposte, nelle visioni, persino nelle piccole e grandi utopie". Lo scrive sul suo profilo Facebook la presidente del consiglio comunale di Milano, Elena Buscemi, commentando le dimissioni della vice presidente e assessore al welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti. "Il voto nazionale - rileva - ne è stato un esempio. Per noi, sinistra, non positivo. Esistono ed esisteranno punti di contatto nell'interesse collettivo e pubblico, ma è giusto e normale che siano ben chiari i confini. Letizia Moratti è una esponente del fronte conservatore. Lo è per la sua storia di Sindaca di Milano, di Ministra, di Vicepresidente della Regione Lombardia. Lo è per le sue politiche di questi anni. Moderata? Può essere. Non credo, sia così rilevante e certamente ha sostenuto questa destra fino a ieri". "Non è mai bene quando la politica perde per voglia di potere, o poca visione, questi elementi base del confronto fra schieramenti - sottolinea - non è bene neanche ipotizzare soluzioni incomprensibili per i cittadini che poi, sempre in questi casi, anche giustamente, scelgono quelli che sono chiari nelle proposte. Occorre serietà e mi permetto di dire, etica della politica, contro nuovi e vecchi trasformismi". "Fa bene il Pd Lombardia a parlare di destra a pezzi. È la verità. Evitiamo tutti ora di cedere a ipotesi che portano solo alla sconfitta e alla perdita di identità", conclude Buscemi.(Com)