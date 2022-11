Roma: Uil Lazio, aderiamo con convinzione a marcia Europe for peace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uil Lazio aderirà alla marcia Europe for peace in programma a Roma per il prossimo 5 novembre. “Uniti, senza bandiere e senza simboli, in nome della pace, quella che in tanti stiamo invocando oramai da mesi e che sembra invece sempre più lontana", spiega in una nota il segretario generale della Uil Lazio, Alberto Civica. "Una pace da perseguire e difendere ad ogni costo prima che questa guerra assurda si trasformi in un nuovo conflitto mondiale - prosegue -. Prima che altri innocenti debbano ancora morire sotto il fuoco dell’invasore russo. Una guerra di oppressione cui non pensavamo di dover più assistere. Non in Europa almeno. Non a due passi da casa. È nel nome della pace e di un’Europa libera - sottolinea - dalla guerra che parteciperemo con convinzione sabato 5 novembre alla marcia Europe for peace insieme alle tantissime associazioni e organizzazioni che hanno aderito in massa, condividendone obiettivi e richieste, per lanciare insieme un appello affinché venga convocata al più presto una Conferenza internazionale per la pace, si ristabilisca il rispetto del diritto internazionale, si garantisca la sicurezza reciproca e affinché tutti gli Stati si impegnino ad eliminare le armi nucleari e a ridurre la spesa militare”.(Com)