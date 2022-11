Scuola: Valditara, mai come oggi abbiamo bisogno di talenti e intelligenze dei ragazzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Mai come in questo momento” con la pandemia prima e la guerra poi “abbiamo bisogno dei talenti, delle intelligenze e della capacità immaginifica dei nostri ragazzi e ragazze”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, in apertura della cerimonia di premiazione delle opere vincitrici della Mostra-Concorso IV Biennale Nazionale dei Licei artistici, in corso al ministero. “La vostra missione è di costruire il vostro futuro e quello della nostra società”, ha aggiunto.(Rin)