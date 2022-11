Pd: D'Alema, bisogna dialogare con il M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente del Consiglio Massimo D'Alema in una intervista a "Repubblica" spiega che il Partito democratico (Pd) "è un partito dalla identità fragile, che non riesce a comunicare un progetto per il futuro, un modello di società. D'altro canto la scelta di un partito soltanto programmatico è stato uno degli elementi costitutivi del Pd". Il centrosinistra ha preso più voti della destra: "Un milione e 600mila, per l'esattezza. La destra ha preso dodici milioni di voti, gli stessi del 2018. Noi nel 2006 ne prendemmo 19 milioni. Semplicemente la destra ha saputo interpretare la legge elettorale voluta dal Pd, fondata sulle coalizioni elettorali". Conte ha fatto cadere Draghi ma "non aveva tutti i torti a sollevare i problemi che sollevò, e anche considerando quel passo un errore non credo che avrebbe dovuto impedire a partiti che avevano governato insieme, e bene, di allearsi". Dicono sia il consigliere di Conte: "Non sono il consigliere di nessuno. Mi pare che Conte si consigli molto bene da solo. Mi capita di sentire molti esponenti politici, prevalentemente i miei compagni di Articolo 1, o dirigenti del Pd, ma anche esponenti del centrodestra. Sento anche Conte, e quindi? Che fosse il punto di riferimento dei progressisti l'ha detto l'ex segretario del Pd, non io. È votato dagli operai e dalle persone in difficoltà economica molto più del Pd. Una parte dei progressisti ha scelto Conte". E ora bisognerebbe "ricostruire un dialogo e una prospettiva, se ne discute anche nel Pd. E va creato un rapporto unitario tra le forze politiche, del resto il Pd aveva investito molte risorse per fare entrare l'M5s nell'alveo del centrosinistra". Non serve tuttavia nuovo partito unitario: "Con questa legge elettorale non è necessario", ha concluso D'Alema. (Res)