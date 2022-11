G7: Tajani da oggi in Germania per vertice sui Balcani e riunione con omologhi a Muenster

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, si reca questa mattina a Berlino per prendere parte al nono vertice del Processo di Berlino sui Balcani occidentali, e a Muenster, nel pomeriggio dello stesso giorno e il 4 novembre, per partecipare alla riunione dei ministri degli Esteri del G7. Come riferisce una nota della Farnesina, lanciato nel 2014 su iniziativa dell’allora cancelliera tedesca Angela Merkel, il Processo di Berlino si prefigge l’obiettivo di favorire la cooperazione regionale nei Balcani Occidentali e sostenerne le prospettive europee. Il vertice dei capi di Stato e di governo dei 16 Stati membri del Processo di Berlino sarà presieduto dal cancelliere federale Olaf Scholz e si svilupperà in due sessioni di lavoro. Tajani parteciperà al Vertice su delega del presidente del Consiglio dei ministri e interverrà nella sessione dedicata alla cooperazione regionale e all’istituzione di un Mercato regionale comune nei Balcani Occidentali. Nel pomeriggio Tajani si recherà a Muenster per partecipare alla seconda riunione formale dei ministri degli Esteri G7 organizzata dalla Presidenza di turno tedesca. Al centro dei lavori l’aggressione russa in Ucraina, le relazioni con l’Africa, l’area dell’Indopacifico, l’Asia centrale e l’Iran. (segue) (Res)