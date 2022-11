G7: Tajani da oggi in Germania per vertice sui Balcani e riunione con omologhi a Muenster (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la guerra in Ucraina, i ministri degli Esteri esamineranno innanzitutto i recenti sviluppi sul terreno, con particolare riferimento ai rischi di escalation, anche in ambito nucleare, e le conseguenze internazionali della sospensione della partecipazione russa all’iniziativa per l’esportazione del grano dai porti ucraini del Mar Nero. Nel ribadire il continuo sostegno ad una “pace giusta” nel rispetto dei principi della Carta dell'Onu, della sovranità e della integrità territoriale dell’Ucraina e la comune volontà di percorrere ogni canale di interlocuzione serio e credibile per giungere a tale soluzione, i ministri degli Esteri del G7 discuteranno inoltre di sostegno militare, finanziario e alla ricostruzione dell’Ucraina. Il tema delle relazioni con l’Africa sarà affrontato con alcuni fra i principali rappresentanti nazionali e regionali del Continente africano, con un focus su Sahel, Corno d’Africa e Grandi Laghi, tre aree d’interesse strategico per l’Italia sotto il profilo securitario, migratorio e umanitario. Oggetto della sessione anche le principali sfide strategiche per il G7 e l’Africa, con un particolare riferimento a sicurezza alimentare ed energetica, resilienza democratica, crisi climatica e ripresa post-pandemica. (segue) (Res)