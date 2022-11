Imprese: fonti stampa, L'Oreal sospende la pubblicità su Twitter

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo francese L'Oreal ha sospeso la pubblicità su Twitter seguendo l'esempio di molti altri gruppi che hanno lasciato la piattaforma dopo l'acquisizione di Elon Musk. Lo riferisce il quotidiano britannico "The Financial Times" citando fonti vicine al dossier. Né il social network né il gruppo francese hanno rilasciato commenti per il momento. L'Oreal è uno dei primi dieci inserzionisti al mondo e nel 2021 ha speso più di 10 miliardi di euro per promuovere i suoi prdotti di bellezza e cosmetica.(Frp)