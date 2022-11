Russia-Ucraina: Patrushev, visita Aiea non ha posto fine ad attacchi di Kiev contro centrale Zaporizhzhia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita della delegazione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) alla centrale nucleare di Zaporizhzhia non ha posto fine agli attacchi dell'Ucraina. Lo ha affermato Nikolai Patrushev, segretario del Consiglio di sicurezza della Russia Federazione durante una riunione con gli omologhi della Comunità degli Stati indipendenti (Csi) in corso a Mosca. "Le forze neonaziste ucraine continuano a bombardare la centrale nucleare di Zaporizhzhia con armi occidentali, il che potrebbe portare a una catastrofe globale. Sfortunatamente, la visita della delegazione dell'Aiea alla centrale non ha posto fine agli attacchi alla centrale nucleare", ha affermato Patrushev."I rappresentanti dell'Aiea sono alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, vedono cosa sta succedendo, chi sta aprendo il fuoco e da dove. Tuttavia, nessuno dice che le truppe ucraine stanno bombardando la centrale nucleare, e i media stanno creando scalpore, incolpando Russia per tutto ciò", ha affermato il segretario del Consiglio di sicurezza russo. (Rum)