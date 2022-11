Sardegna: via libera al recupero dello storico velodromo di Quartu Sant'Elena (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto prevede il recupero funzionale delle piste e il rifacimento delle tribune, con la creazione di postazioni specifiche dedicate a spettatori diversamente abili, realizzate tramite la posa in opera di una struttura metallica che andrà a poggiarsi sulle gradinate esistenti. Previsto anche il recupero degli spogliatoi e dell'infermeria, anche in questo caso con la creazione di servizi dedicati ad utenti disabili. Previsto anche il rifacimento dei bagni e della tribuna stampa, nonchè il potenziamento degli impianti elettrici parzialmente compromessi. La realizzazione dell’intervento di “Ripristino della funzionalità del Velodromo di Quartu Sant’Elena era stata originariamente finanziata con 950 mila euro stanziati all’interno del Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana e recepita all’interno del quadro di Bilancio comunale con determinazione dirigenziale n. 1068 del 29.12.2017. Lo scorso 3 agosto 2022, conseguentemente ad apposita richiesta formulata dal Settore Opere Pubbliche, le risorse originariamente finanziate sono state incrementate sulla base del riscontro aggiornato del prezziario regionale con un aumento di spesa di 105 mila euro, reperito dall’avanzo libero di Bilancio-conto capitale. Si è così arrivati alla consegna del progetto esecutivo e alla sua contestuale approvazione in sede di Giunta. (Rsc)