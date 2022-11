Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti principali previsti per oggi a Roma e nel Lazio:ROMA CAPITALE- L'assessora alle Politiche sociali e alla salute di Roma Capitale Barbara Funari interviene al convegno Percorsi di autonomia a Roma, presentazione dell'esperienza della convenzione con Roma Capitale sui Percorsi d'autonomia e oltre, promosso in collaborazione con Aipd – Associazione italiana persone down, sezione di Roma. Seguiranno alcune significative testimonianze di ragazzi down che hanno trovato un'occupazione. È previsto un "open coffee", servito dai ragazzi di Aipd che hanno terminato un corso di camerieri da sala. Campidoglio, sala della Protomoteca (ore 11:00)- L'assessora alla Scuola e Lavoro di Roma, Claudia Pratelli, partecipa alla quarta edizione della biennale dei Licei Artistici. Ministero Istruzione, Sala Aldo Moro in viale Trastevere 76 a Roma (ore 10:00)- L'assessora alla Scuola e Lavoro di Roma, Claudia Pratelli, partecipa alla inaugurazione della mostra della quarta edizione della biennale dei Licei Artistici. We Gil in largo Ascianghi 5 a Roma (ore 12:00) (segue) (Rer)