© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Una festa per tutto il quadrante Garbatella-Ostiense-San Paolo: è l'evento organizzato dall'Università Roma Tre per festeggiare i primi trent’anni dell’Ateneo, il più giovane di Roma. Inaugurazione al Palazzo degli Uffici di Roma Tre in via Ostiense 133 (ore 18:00) (Rer)