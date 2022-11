Roma: incendio a Villa Borghese, a fuoco stalle usate da senza dimora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incendio é divampato ieri sera poco dopo le 19 in viale del Muro Torto a Roma, all'interno di Villa Borghese ingresso galappatoio. Le fiamme hanno avvolto due strutture in legno, adibite a luogo di ricovero per animali, usate come dormitori di fortuna da senza dimora. Il rogo é stato domato dai vigili del fuoco di Roma intervenuti tempestivamente. Non ci sono state persone ferite. La polizia ha messo sotto sequestro l'area interessata dall'incendio.(Rer)