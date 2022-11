Ucraina: centrale di Zaporizhzhia scollegata dalla rete elettrica a causa degli attacchi russi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La centrale nucleare di Zaporizhzhia è stata scollegata dalla rete elettrica a causa degli attacchi delle forze russe. E' quanto riferito su Telegram dall'operatore del nucleare ucraino Energoatom, specificando che sono stati messi in funzione 9 generatori diesel. Energoatom ha osservato che il carburante per il funzionamento dei generatori diesel basterà per 15 giorni e ora "è iniziato il conto alla rovescia". "A causa dell'occupazione della centrale e dell'intervento dei rappresentanti di Rosatom nelle sue attività, le capacità della parte ucraina di mantenere la centrale in modalità di sicurezza sono significativamente limitate", prosegue il messaggio. Infine, la società si è rivolta alla comunità internazionale con un appello a prendere immediatamente misure per la rapida smilitarizzazione della centrale nucleare e per ritornare la centrale di Zaporizhzhia sotto il pieno controllo dell'Ucraina per la sicurezza di tutto il mondo. (Kiu)