- Tre persone sono rimaste ferite e un'auto é andata a fuoco, in un incidente stradale avvenuto ieri sera alle 21:30 circa, in via Camillo Serafini incrocio Via di Bravetta a Roma. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento Ostiense che hanno aiutato i feriti assicirandoli agli operatori del 118 e hanno domato l'incendio di una delle auto coinvolte. (Rer)