Giordania-Russia: ministro Esteri russo in visita ad Amman per discutere di cooperazione

- Il ministro degli Esteri della Russia, Sergej Lavrov, si recherà in visita nel Regno hascemita di Giordania, oggi. Lo rende noto l’emittente giordana “Al Mamlaka”, precisando che sono previsti colloqui con il vice primo ministro e ministro degli Affari esteri e degli Espatriati giordano Ayman Safadi. Secondo il quotidiano panarabo “Al Arabi al jadid”, durante l’incontro i due ministri discuteranno di cooperazione bilaterale e di questioni regionali e internazionali di mutuo interesse. A detta del quotidiano, la visita di Lavrov in Giordania si inserisce nel quadro dei tentativi di Mosca di ottenere sostegno e alleati per affrontare le misure occidentali imposte a seguito dell'operazione in Ucraina. In un'intervista ad "Al arabi al jadid", Jamal al Shalabi, docente di Scienze politiche all'Università hascemita, ha affermato che la Russia sta adottando una nuova strategia "attiva ed efficace per affrontare l'Occidente", che consiste nello stringere relazioni con Paesi "non tradizionali", come gli Stati arabi del Golfo, la Giordania e l'Egitto. "La Russia è un importante partner strategico per la Giordania nella lotta al terrorismo, e questo tema occuperà uno spazio adeguato nelle discussioni tra i due ministri", ha fatto sapere un ex deputato giordano citato dallo stesso quotidiano.(Lib)