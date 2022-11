Roma: trovato in possesso di nove etti di droga, arrestato 35enne di Civitavecchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato arrestato a Civitavecchia un 35enne trovato in possesso di quasi nove etti di hashish suddiviso in panetti. Gli agenti della polizia di Civitavecchia, nell'ambito di mirati servizi volti al contrasto dei reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato l'uomo nella mattinata del 28 ottobre scorso poco dopo le 11 quando in seguito a un controllo lo hanno trovato in possesso di 869 grammi di hashish, suddiviso in panetti, e un bilancino di precisione. L'uomo è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e si trova agli arresti domiciliari.(Rer)