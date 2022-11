Milano: Santanchè, io indagata? Assolutamente falso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “E’ assolutamente falso, e daremo corso a tutte le azioni legali. Né io né nessuno di Visibilia è indagato”. Lo ha detto il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, ai microfoni di “Radio Anch’io” su Rai Radio1 smentendo le indiscrezioni di stampa sull’indagine nei confronti di Visibilia, la società da lei fondata ma di cui ha già da tempo venduto tutte le quote. “Mi fa star male quando si scrivono cose sbagliate. Non è giusto che giornalisti scrivano cose che non hanno fondamento”, ha aggiunto. (Rin)