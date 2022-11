Municipio Roma XII: riaperti bagni pubblici Villa Pamphilj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riaprono i bagni pubblici a Villa Pamphilj. "Grazie al grande lavoro dell’assessora Sabrina Alfonsi e del Municipio Roma XII siamo riusciti a riaprire i servizi igienici nella parte ovest della Villa, ingresso da via Aurelia Antica 327", scrive su Facebook il presidente del Municipio Roma XII, Elio Tomassetti. "Questo è solo l’inizio - prosegue -. Stiamo andando avanti per rendere fruibili nei prossimi giorni tutti i servizi pubblici all’interno Villa. Allo stesso tempo stiamo lavorando con l’assessorato all’Ambiente per riattivare il punto jogging. Questi sono tutti servizi - sottolinea - che il nostro parco aspettava da anni e che stanno diventando realtà già nel primo anno della nostra amministrazione. Lo avevamo promesso, lo abbiamo fatto. Questa è solo una parte della grande attenzione - conclude Tomassetti - che la nostra amministrazione e quella del sindaco Roberto Gualtieri sta rivolgendo alla Villa. Grazie al progetto Roma Caput Mundi una parte importante dei fondi del Pnrr permetteranno il recupero degli immobili storici". (Rer)