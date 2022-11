Ucraina: Borrell, grati a Onu e Turchia per aver facilitato rientro Russia in accordo sul grano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea è grata per il ruolo svolto dall'Onu e dalla Turchia nella decisione della Russia di tornare a partecipare all'Iniziativa sui cereali del Mar Nero. Lo ha scritto su Twitter l'Alto rappresentante dell'Unione europea Josep Borrell. "I generi alimentari non dovrebbero mai essere usati come arma di guerra. L'esportazione di grano è fondamentale per affrontare la crisi alimentare globale esacerbata dalla Russia. Invito tutte le parti a rinnovare l'Iniziativa", ha scritto Borrell. (Beb)