- Sono in corso le elezioni suppletive per sette seggi delle assemblee legislative di sei Stati indiani. Nel Bihar si vota in due collegi (Mokama e Gopalganj). Gli altri cinque Stati, interessati con un collegio ciascuno, sono: Maharashtra (Andheri Est), Haryana (Adampur), Telangana (Munugodu), Uttar Pradesh (Gola Gokrannath) e Orissa (Dhamanagar). Lo scrutinio si terrà il 6 novembre.(Inn)