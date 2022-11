India: Banca di riserva si riunisce per discutere mancato raggiungimenti degli obiettivi di inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione di regolazione dei tassi della Banca di riserva dell'India si riunirà oggi per discutere il mancato raggiungimento degli obiettivi di inflazione per tre trimestri consecutivi. Lo riferisce la stampa indiana, ricordando che il Comitato per la politica monetaria della Banca ha ricevuto il mandato di mantenere l'inflazione dei prezzi al dettaglio entro il 4 per cento, con un margine di tolleranza di due punti percentuali in entrambi i sensi. Tuttavia, da nove mesi a questa parte il tasso di inflazione si è mantenuto al di sopra della soglia di tolleranza massima del sei per cento, e a settembre ha toccato il 7,41 per cento su base annua, il dato peggiore da aprile. L'India, come la maggior parte degli altri Paesi del Globo, sconta gli effetti combinati degli strascichi della pandemia di Covid-19 e del conflitto in Ucraina. Il mancato rispetto degli obiettivi di inflazione per tre trimestri consecutivi comporta l'obbligo per la Banca di riserva di approntare un rapporto da presentare al governo, corredato di proposte per il contenimento dei prezzi e di stime relative alle tempistiche necessarie ad approntare le misure correttive. La scadenza per la presentazione del rapporto è fissata al 12 novembre, un mese dopo la pubblicazione degli ultimi dati ufficiali sull'inflazione. (Inn)