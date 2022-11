Usa: Trump intenta causa alla procuratrice generale di New York

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha intentato ieri una causa legale contro la procuratrice generale di New York Letitia James, accusandola di aver intrapreso una "crociata" politica ai suoi danni. Trump tenta così di bloccare il tentativo dei Democratici di imporre restrizioni alle sue attività economiche e personali: nella causa, avviata tramite un documento di 41 pagine presentato alla 15ma Corte distrettuale della Florida, Trump chiede infatti una ingiunzione che impedisca a James di nominare un supervisore a carico del fondo fiduciario utilizzato dall'ex presidente per gestire i suoi asset, nell'ambito delle accuse di frode fiscale mosse all'ex inquilino della Casa Bianca. In una nota diffusa nella serata di ieri, Trump definisce la procuratrice generale di New York "corrotta e altamente faziosa": "James pensa sia compito dello Stato di New York perseguire il mio fondo fiduciario revocabile e sondare il mio piano immobiliare privato, solo per ingiuriare me, la mia famiglia, le mie attività e le decine di milioni di miei sostenitori", ha scritto l'ex presidente, secondo cui "se non fossi stato eletto presidente degli Stati Uniti, e se non sopravanzassi nei sondaggi sia i leader democratici che i repubblicani, tutto questo non starebbe accadendo". (Was)