Corea del Nord: inviati da Usa, Corea del Sud, Giappone discutono risposta a test balistici

- Gli inviati sul nucleare di Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone hanno discusso stamattina misure di risposta agli ultimi lanci di missili balistici effettuati dalla Corea del Nord. Lo riferisce il ministero degli Esteri sudcoreano, che dà notizia di un colloquio telefonico tra Kim Gunn, rappresentante speciale per gli affari della pace e della sicurezza della Penisola sudcoreana, l'omologo statunitense Sung Kim e il giapponese Takehiro Funakoshi. Gli inviati hanno condannato con forza i lanci di missili balistici nordcoreani come una violazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza Onu e una grave minaccia alla pace e alla stabilità nella Penisola coreana e nella regione. I tre funzionari hanno anche respinto le accuse del Nord per il forte aumento delle tensioni regionali, che hanno imputato alla sola responsabilità di Pyongyang. Infine, i tre inviati hanno avvertito che le provocazioni della Corea del Nord non faranno che intensificare la cooperazione trilaterale di Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone, e hanno sollecitato Pyongyang a tornare al dialogo sulla denuclearizzazione. (segue) (Git)