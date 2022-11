Regno Unito: stime Goldman Sachs, costi del carburante caleranno di un terzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il costo per limitare il rincaro delle bollette energetiche del Regno Unito dovrebbe ridursi grazie al calo previsto del 30 per cento dei prezzi del gas nella stagione invernale. Le stime sono state riportate da Goldman Sachs e si basano sul fatto che il clima mite e il completamento degli stoccaggi stanno alleviando i timori su potenziali carenze delle forniture in tutta Europa. Gli economisti della City londinese ritengono che il crollo dei prezzi del gas negli ultimi mesi fornirà 5 miliardi di sterline aggiuntive (circa 5,8 miliardi di euro) al cancelliere dello Scacchiere Jeremy Hunt nel suo piano per alleviare i costi delle bollette. Goldman Sachs ha previsto che i prezzi di riferimento del gas europeo crolleranno dall'attuale livello di 125 euro per megawattora a 85 euro all'inizio del 2023, meno di un terzo dei 300 euro raggiunti lo scorso agosto. I prezzi da alcune settimane sono scesi drasticamente dato il clima insolitamente caldo che si riscontra in tutta Europa. Nonostante la proiezione dei prezzi di Goldman per l'inizio del 2023 risulti di diverse volte superiore ai costi di cui godevano le famiglie e le imprese prima dell'invasione russa dell'Ucraina, un ulteriore calo del 30 per cento attutirebbe significativamente le stime molto negative degli ultimi mesi.(Rel)