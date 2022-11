Iran: scontri a Teheran durante le proteste, Consiglio sicurezza Onu condanna repressione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La capitale dell’Iran, Teheran, ha continuato ad assistere a violenti scontri tra gruppi di manifestanti e forze di sicurezza nel quadro delle perduranti proteste in corso da settimane. Lo riferisce l’emittente panaraba “Al Arabiya”, precisando che gli scontri hanno interessato soprattutto la zona di Chetaker. Nel frattempo, sono continuate le proteste anche a Isfahan, nell’Iran centrale, dove i manifestanti hanno intonato lo slogan “Morte al dittatore”, con riferimento alla guida suprema, ayatollah Ali Khamenei. Secondo Hengaw, organizzazione non governativa per i diritti umani con sede in Norvegia, negli ultimi cinque giorni 16 manifestanti sono stati uccisi durante gli scontri con le forze di sicurezza iraniane nelle città curde situate nell'Iran occidentale e nord-occidentale. In tale quadro, ieri, si è svolta una riunione informale del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, organizzata da Stati Uniti e Albania, durante la quale è stata espressa condanna unanime verso la repressione delle manifestazioni in Iran e la violazione dei diritti umani. È da oltre 40 giorni che l’Iran è teatro della più importante ondata di proteste dalla nascita della Repubblica islamica nel 1979. Questa è stata innescata dalla morte di Mahsa Amini, la 22enne di origine curda deceduta, il 16 settembre, dopo essere arrestata per non aver indossato il velo in modo corretto. (Res)