Regno Unito: Sunak punta gli extra profitti delle aziende energetiche

- Il primo ministro britannico Rishi Sunak e il cancelliere dello Scacchiere Jeremy Hunt stanno pianificando di estendere le tasse sugli extra profitti delle compagnie petrolifere e del gas per raccogliere circa 40 miliardi di sterline nei prossimi cinque anni. Il primo ministro e il cancelliere si sono incontrati ieri pomeriggio per discutere le voci del bilancio autunnale, che dovrebbero essere presentate entro il fine settimana agli organismi di valutazione preliminare. L'obiettivo di Sunak e Hunt è massimizzare le entrate derivanti dalla tassa sugli extra profitti aumentando l'aliquota dal 25 al ​​30 per cento, estenderla sino al 2028 ed espanderne il regime per includere i produttori di elettricità. Le stime del governo, secondo quanto riferisce il quotidiano "The Times", suggeriscono che tale approccio aumenterebbe le entrate rispetto a quello previsto dalla tassa già in vigore, la cui validità dovrebbe scadere entro il 2026, del 50 per cento, per un importo pari a 40 miliardi di sterline (circa 46,5 miliardi di euro). Tuttavia, permangono alcune incertezze determinate dalla volatilità dei prezzi del gas. Sunak e Hunt saranno chiamati quindi ad apportare tagli alla spesa e ad aumenti delle tasse molto superiori per colmare il previsto buco di 50 miliardi di sterline nelle finanze pubbliche. Il primo ministro sta tentando di riequilibrare i conti dopo che il "mini bilancio" presentato da Liz Truss, prima ministra per 49 giorni prima di Sunak, ha causato turbolenze nei mercati. (Rel)