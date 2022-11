Myanmar: Amnesty international denuncia traffico di carburanti per l'aviazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Amnesty International ha rivolto un appello alla comunità internazionale affinché "impedisca urgentemente alle spedizioni di carburanti per l'aviazione di raggiungere le forze armate del Myanmar". L'organizzazione non governativa ha pubblicato una indagine sulle aziende che sarebbero coinvolte nel traffico di carburanti, in risposta ai recenti attacchi aerei contro obiettivi civili imputati alla giunta militare birmana. "Questi attacchi aerei hanno devastato famiglie, terrorizzato i civili, ucciso e mutilato vittime. Ma se gli aerei non possono essere riforniti, non possono volare e spargere distruzione"; afferma la Ong. L'indagine, intitolata "Deadly Cargo: Exposing the Supply Chain that Fuels War Crimes in Myanmar", fornisce un resoconto dettagliato della provenienza e del tragitto del cherosene e di altri carburanti per l'aviazione che consentono alle forze armate birmane di operare i loro velivoli da combattimento. Tra le altre, Amnesty International punta l'indice contro le compagnie petrolifere ExxonMobil, Thai Oil, PetroChina e Rosneft, oltre alla multinazionale energetica svizzera Puma Energy. L'indagine include anche testimonianze di sopravvissuti ad attacchi aerei della giunta birmana, che hanno contribuito al bilancio di oltre 2.300 civili uccisi dal golpe militare di febbraio dello scorso anno. (segue) (Inn)