Myanmar: Amnesty international denuncia traffico di carburanti per l'aviazione (2)

20 luglio 2021

- Il sostegno di Cina e Russia, e in qualche misura quelle dell’India, è stato fondamentale per permettere alla giunta militare di restare al potere in Myanmar dopo il colpo di Stato del febbraio del 2021. Lo indica un rapporto redatto da otto legislatori internazionali coadiuvato dai Parlamentari per i diritti umani dell’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean) al termine di un’inchiesta di quattro mesi sulla risposta internazionale al golpe dello scorso anno. Nel documento viene definito “saldo e acritico” l’appoggio concesso da Pechino e Mosca alla giunta guidata dal generale Ming Aung Hlaing. “Il sostegno e la legittimazione garantiti da questi governi hanno permesso alla giunta di sostenersi e di compiere numerose violazioni dei diritti umani, pur non riuscendo a consolidare la sua base di potere dopo il colpo di Stato”, si legge nel rapporto. La Cina, nonostante le caute dichiarazioni dopo il golpe, è emersa come “uno dei più potenti sostenitori del regime militare”. (segue) (Inn)