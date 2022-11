Myanmar: Amnesty international denuncia traffico di carburanti per l'aviazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapporto ricorda come Pechino abbia ospitato il ministro degli Esteri nominato dalla giunta, Wunna Maung Lwin, e abbia invitato altri partner regionali a fare altrettanto, minando gli sforzi dell’Asean per favorire il dialogo tra le parti in conflitto. “Il governo cinese ha deciso di proteggere la giunta dalle pressioni internazionali per favorire i propri interessi economici e strategici in Myanmar”, afferma il documento. A differenza della Cina, scrivono inoltre i firmatari, la Russia ha dimostrato sin dall’inizio un forte sostegno per la giunta militare, inviando suoi rappresentanti alle celebrazioni per la Giornata delle forze armate a Naypyidaw già il 27 marzo 2021, in un momento in cui le forze di sicurezza uccidevano i manifestanti, mentre Ming Aung Hlaing è stato ricevuto al Cremlino in ben tre occasioni dopo il golpe. La visita più recente risale allo scorso settembre, quando il generale ha incontrato il presidente Vladimir Putin. (segue) (Inn)