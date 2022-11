Myanmar: Amnesty international denuncia traffico di carburanti per l'aviazione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In cambio, il Myanmar ha appoggiato pubblicamente l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Più sfumato è il contributo dell’India, che ha invece perseguito un approccio volto alla normalizzazione delle relazioni. Secondo i legislatori che hanno firmato il rapporto, i Paesi che si professano democratici dovrebbero immediatamente riconoscere il Governo di unità nazionale (Nug), l’ombrello politico che raccoglie le forze di opposizione al golpe in Myanmar. A 19 mesi dal colpo di Stato, infatti, la giunta non è stata in grado di consolidare il proprio potere, larghe fette del territorio birmano sono oggetto di contesa tra l’esercito, i gruppi armati etnici e quelli legati al Nug, e la violenza rischia di far precipitare il Paese “in una crisi umanitaria senza precedenti”. (Inn)