Regno Unito: censimento 2021, 10 milioni di residenti in Inghilterra e Galles nati all'estero

- I dati del censimento dello scorso anno condotto in Inghilterra e Galles mostrano un aumento dei nati in Romania e residenti nelle due nazioni britanniche del 576 per cento. È quanto emerge dai dati pubblicati dall'Istituto statistico nazionale (Ons), secondo cui il numero di residenti appartenenti a questa categoria rispetto al censimento precedente, svoltosi nel 2011, è passato da circa 80 mila a 539 mila nel 2021. Con il decadere delle restrizioni al lavoro sulle persone in arrivo dalla Romania nel 2014 le persone non nate nel Regno Unito e residenti in Inghilterra e Galles ha superato quota 10 milioni, ovvero una su sei. Tuttavia, dal 2011 al 2021 si è registrato un tasso di crescita più lento della quota di migranti nella popolazione rispetto al decennio precedente. Jon Wroth-Smith, vicedirettore del censimento, ha dichiarato: “Il censimento dipinge un quadro di come è cambiata la composizione della popolazione nell'ultimo decennio. Quel decennio, ovviamente, ci ha visto lasciare l'Ue e convivere con la pandemia. Sebbene questi eventi possano aver avuto un impatto sulle decisioni delle persone o sulla capacità di migrare o viaggiare in un dato momento, il censimento ci parla del cambiamento nell'intero decennio: chi viveva qui a marzo 2021, rispetto a marzo 2011". Secondo il funzionario britannico, i dati mostrano “che i romeni sono stati un grande motore in questo cambiamento, mentre ci sono stati anche aumenti dovuti alla migrazione dall'India, dal Pakistan e dalla Polonia, così come dai paesi dell'Europa meridionale come l'Italia". (Rel)