Etiopia: Guterres, accordo di pace è “un primo passo fondamentale”

- L’accordo di pace raggiunto tra il governo dell’Etiopia e il Fronte di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf) è un “inizio promettente” per fermare i combattimenti scoppiati nel novembre 2020. Lo ha dichiarato il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, secondo quanto riferito in una nota. “L'accordo per una pace duratura attraverso una cessazione permanente delle ostilità mediato dall'Unione africana e dall'ex presidente nigeriano Olusegun Obasanjo, è stato un inizio promettente dopo mesi di tensione”, ha concluso.(Was)