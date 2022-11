Usa: consigliere di Trump dovrà testimoniare su documenti Mar-a-Lago

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tribunale distrettuale del distretto di Columbia ha ordinato a Kash Patel, consigliere di Donald Trump, di testimoniare di fronte al gran giurì che si sta occupando delle indagini sui documenti sequestrati dal Federal Bureau of Investigation (Fbi) alla residenza dell’ex presidente Usa a Mar-a-Lago, in Florida, lo scorso agosto. Secondo fonti anonime riprese da diversi media statunitensi, l’ordine è stato emesso martedì dal giudice Beryl Howell, il quale avrebbe garantito a Patel che nulla di quello che deciderà di rivelare porterà all’avvio di procedimenti penali nei suoi confronti. Secondo le fonti, la data della testimonianza non sarebbe stata ancora fissata. Il dipartimento della Giustizia ha già emesso un mandato di comparizione nei confronti del consigliere di Trump ad ottobre, ma in quell’occasione ha rifiutato di rispondere alle domande appellandosi al Quinto Emendamento. Patel era tra coloro che Trump ha incaricato di curare le interlocuzioni con gli Archivi nazionali, nel quadro dell’inchiesta sui documenti classificati che ha portato via dalla Casa Bianca al termine del suo mandato. (Was)