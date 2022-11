Giappone: il Paese potrebbe dotarsi di missili ipersonici entro il 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa del Giappone sta valutando lo schieramento operativo di missili ipersonici entro il 2030, dotandosi così di capacità di attacco contro siti di lancio balistico sui territori di Paesi avversari, anche alla luce dei nuovi scenari bellici delineati dal conflitto in Ucraina. Lo scrive il quotidiano "Nikkei", ricordando che i missili ipersonici, già sviluppati e adottati da Cina e Russia, e in fase di adozione anche da parte della Corea del Nord, sono in grado di raggiungere velocità superiori a cinque volte quella del suono e di effettuare a tali velocità complesse manovre evasive, rendendone particolarmente difficile l'intercettazione. La nuova strategia di sicurezza allo studio del governo giapponese, che dovrebbe essere formalizzata entro la fine di quest'anno, poggia sulla convinzione che il Paese debba essere in grado non soltanto di intercettare i missili in arrivo, ma anche di colpire se necessario i siti di lancio nemici. secondo il "Nikkei", la nuova strategia di sicurezza potrebbe includere un riferimento esplicito ai missili ipersonici. Il quotidiano raccoglie le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, e ipotizza che Tokyo intenda arrivare a dotarsi di missili a lungo raggio tramite un percorso progressivo, iniziando dall'adozione di missili da crociera statunitensi Tomahawk, di missili superficie-superficie avanzati derivanti dai missili antinave giapponesi Type-12, e infine di missili ipersonici. (segue) (Git)