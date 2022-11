Giappone: governo annuncia onorificenze a dignitari stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha annunciato oggi il prossimo conferimento di onorificenze a 119 cittadini stranieri, inclusa l'ex direttrice esecutiva dell'Unicef Henrietta Fore, e a 3.999 cittadini giapponesi, come la nota stilista Junko Koshino, per i loro successi e contributi in diversi settori. Fore, in particolare, riceverà il Gran cordone dell'Ordine del Sol Levante assieme all'ex consigliere per la Sicurezza nazionale Usa Thomas Donilon e all'ex segretario di Stato delle Filippine Albert del Rosario. (Git)