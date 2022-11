Giappone: Keidanren favorevole all'aumento dei salari dei lavoratori (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale del Giappone ha registrato un calo dell'1,6 per cento destagionalizzato su base mensile a settembre, la prima contrazione da quattro mesi a questa parte, per effetto dell'aumento dei costi delle materie prime e del rallentamento dell'economia globale. Lo certificano i dati ufficiali pubblicati il 31 ottobre. Il dato è peggiore delle previsioni degli economisti, che si aspettavano in media un calo dell'un per cento. Le vendite al dettaglio, però, sono aumentate per il settimo mese consecutivo, sostenendo gli auspici del governo di una ripresa sostenibile dei consumi dopo l'allentamento delle restrizioni legate alla pandemia di Covid-19. (Git)