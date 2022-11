Usa: pericolose "sostanze chimiche eterne" in abiti per bambini, confezioni alimentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pericolose sostanze cancerogene collettivamente note come "sostanze chimiche eterne" contaminano una vasta gamma di prodotti commerciali, da capi d'abbigliamento per neonati e bambini sino a confezioni di cibo per animali domestici. E' quanto emerge da una nuova indagine dell'organizzazione statunitense Environmental Working Group. L'indagine ha riscontrato che le sostanze per- epolifluoroalchiliche (Pfas) sono "ingredienti comuni" in capi di vestiario e confezioni per alimenti, da cui tendono a disperdersi nel tempo come polvere che viene inalata e assimilata dagli organismi. "Evitare le Pfas è quasi impossibile, perché come confermano questi test, sono onnipresenti nella nostra vita quotidiana", ha dichiarato la leader del progetto d'indagine, Sydney Evans. Le Pfas sono note soprattutto per la loro presenza nei rifiuti industriali e nelle schiume ignifughe, ma si trovano anche in una serie di oggetti di uso comune: dalle confezioni di alimenti sino alle pentole antiaderenti e a tessuti antimacchia. Lo studio delle Pfas le ha collegate a una serie di patologie gravi della tiroide e a diverse forme tumorali, come il cancro ai testicoli e al fegato. (Was)