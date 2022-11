© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Faremo degli emendamenti per migliorare la norma, non faremo emendamenti soppressivi. Abbiamo fiducia nel ministro della Giustizia, Nordio. L'auspicio è che sulla giustizia si evitino gli slogan". Lo ha detto in merito al decreto legge sui rave party abusivi il deputato di Azione-Italia viva e vicesegretario di Azione, Enrico Costa, ospite a Tg2 post. (Rin)