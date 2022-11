Usa: massacro al liceo Stoneman Douglas di Parkland, responsabile condannato all’ergastolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nikolas Cruz, il 24enne che nel febbraio del 2018 ha ucciso 14 studenti e tre dipendenti del liceo Marjory Stoneman Douglas di Parkland, in Florida, è stato condannato all’ergastolo. La giudice Elizabeth Scherer ha ascoltato il parere della giuria, che in precedenza ha chiesto l’ergastolo invece della pena di morte. Il mese scorso, una giuria si è espressa con nove voti favorevoli e tre contrari a favore della pena di morte, ma le leggi della Florida stabiliscono che in mancanza di un parere unanime si debba applicare la pena del carcere a vita. Nell’ottobre del 2021, Cruz si è dichiarato colpevole di 17 capi d’accusa per omicidio, dopo aver sparato contro gli studenti e i dipendenti della sua ex scuola. (Was)